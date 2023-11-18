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16:32, 18 ноября 2023Мир

Названо число погибших при ударе ЦАХАЛ по учреждению в Газе

Al Jazeera: около 200 человек погибли при ударе по школе «Аль-Фахура» в Газе

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

При ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по школе в Газе погибли уже около 200 человек. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным телеканала, речь идет про «Аль-Фахуру», которая оказалась под обстрелом ЦАХАЛ. Утверждается, что это не первый раз, когда Израиль атаковал эту школу. В начале ноября при ударе по учреждению погибли по меньшей мере 12 человек, еще более 50 местных жителей были ранены.

Помимо этого, как стало известно, недавно силы ЦАХАЛ нашли десятки минометных снарядов — члены палестинского движения ХАМАС заносили их в детский сад в северной части сектора Газа. Кроме того, боеприпасы были замечены и в начальной школе.

Ранее в ноябре ЦАХАЛ обстрелял две школы Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в секторе Газа. В тот момент утверждалось, что Армия обороны Израиля нанесла прямые удары по объектам, из-за чего здания оказались сильно повреждены. Укрывшиеся в школах люди были ранены.

Незадолго до этого ЦАХАЛ также разбомбил приют для беженцев, находившийся в здании школы Усамы бен Заида, созданной БАПОР, в районе Аль-Сафтави на севере Газы. Бомбардировка гражданского объекта проводилась целенаправленно.

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      Варвара Кошечкина
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