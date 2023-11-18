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03:40, 18 ноября 2023Силовые структуры

Вооруженное ограбление банка в центре Москвы попало на видео

Прокуратура Москвы опубликовала видео ограбления банка на Пресненском валу

Видео: Telegram / moscowproc

Прокуратура Москвы опубликовала видео, на котором запечтален момент вооруженного ограбления банка на Пресненском валу. Ролик появился в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили специалисты, неизвестные подъехали на автомобиле к мужчинам. Они открыли огонь, похитили крупную сумму денег, а после этого скрылись с места происшествия. В прокуратуре держат на контроле процесс возбуждения уголовного дела по факту разбойного нападения (статья 162 Уголовного кодекса РФ). Кроме того, сотрудники устанавливают лица, причастные к совершению преступления.

Ранее стало известно, что в результате ограбления отделения банка в центре Москвы похищено 300 миллионов рублей. Жертвами грабителей стали два курьера Российского финансового банка, перевозивших мешки с деньгами. Для поимки водителей был объявлен план «Перехват».

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      Марина Совина
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