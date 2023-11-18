«Психологическая операция» Украинская разведка высказалась о побеге летчика ВСУ на истребителе в Россию

ГУР Украины: бегство пилота в Россию стало психологической операцией

В Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины оценили переход летчика Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России. Об этом в своем Telegram-канале заявил представитель ведомства Андрей Юсов.

Он назвал побег пилота «информационно-психологической операцией» Москвы. При этом сам факт перехода Юсов отрицать не стал.

Со сбежавшим пилотом общается ФСБ

Российский летчик вертолета Ка-52 с позывным Воевода рассказал, что со сбежавшим в Россию пилотом ВСУ сейчас работает Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Какие-либо подробности он раскрывать не стал.

Воевода также признался, что именно он был инициатором операции по отправке действующего пилота ВСУ в Россию. Результат операции он назвал «птичка в гнезде». По его утверждению, прилетевший летчик является старшим офицером и действующим командиром звена.

Также выяснилось, что украинский летчик мог сбежать в Россию на угнанном самолете Су-27. Важность пилота заключается и в том, что он может знать о месторасположении аэродромов, в том числе запасных, на которые он летал, об их состоянии и количестве авиационной техники, имеющейся там. Кроме того, офицер осведомлен о психоэмоциональном состоянии личного состава подразделений ВСУ.

Личность пилота не раскрывается. По словам бывшего замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, летчик взаимодействовал с ВС РФ с начала специальной военной операции на Украине, оказывая информационную помощь российской стороне.

Украинские военные начали искать способы сдаться в плен российским войскам

В сентябре стало известно, что около десяти тысяч бойцов ВСУ сдались в плен России с помощью специальной радиоволны «Волга» на частоте 149.200. О состоянии военнопленных доложил представитель оперативных служб, добавив, что бывали случаи, когда при помощи радиосвязи украинцы сдавались в плен целыми группами. Также сообщалось о случае, когда группа бойцов ВСУ сдалась в плен российским солдатам вместе с ящиками боеприпасов в качестве трофеев.

Еще одним способом для бойцов ВСУ сохранить жизнь являются Telegram-боты. Так, украинский морпех Николай Ягорницкий рассказал, как сдался в плен при помощи бота FreeSoldier, о котором узнал из разбросанных на территории боевых действий листовок. В ноябре этого года солдат был переброшен на левый берег Днепра в Херсонской области, где, по его словам, «начался реальный ад». «Начали нас бомбить со всего. Из артиллерии, с самолетов. Со всего, что было у них… Были раскиданы листовки, на которых было написано, как правильно сдаваться. Я поднял, зашел в аккаунт, написал FreeSoldier, и парни подошли, помогли мне сдаться правильно, чтоб не поранили мне ничего… Чтоб я был живой и здоровый», — рассказал военнопленный.

При этом стало известно, что командиры ВСУ расправляются над своими же бойцами не только за сдачу в плен, но и за оставление позиций, даже в тех случаях, когда для военнослужащих очевидно, что побег с поля боя — это вопрос выживания. Например, ВСУ открыли «дружественный» огонь по своим за оставление позиций в Херсонской области.

Еще об одном резонансном случае рассказал военный корреспондент Борис Рожин. Он разместил распространяющееся в украинских соцсетях видео, на котором видно, как украинский беспилотник атакует едущий по проселочной дороге пикап. При этом камера FPV-дрона отчетливо засняла, что в кузове автомобиля находятся люди со связанными руками. В результате дрон врезается в пикап, после чего запись обрывается. По информации Рожина, все украинские военнопленные погибли.