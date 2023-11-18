Стали известны подробности побега офицера ВСУ с Украины в Россию

Офицер ВСУ мог прилететь в Россию на угнанном самолете Су-27

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) прилетел в Россию на угнанном самолете Су-27. Подробности побега украинского военнослужащего стали известны изданию Baza.

По данным издания, старший офицер и действующий командир звена ВСУ смог долететь до России на угнанном самолете Су-27. Сейчас с военным работают спецслужбы.

Блогер и аналитик Кирилл Федоров заявил, что в скором времени с летчиком выйдет большое интервью. Такая беседа, как утверждается, позволит узнать больше о роли и деятельности пилота в рядах ВСУ. Федоров также рассказал, что российский летчик Алексей Воевода помогал этому пилоту попасть на территорию России. При этом детали подобной операции пока держатся в секрете.

Ранее летчик вертолета Ка-52 с позывным Воевода сообщил, что в Россию прилетел украинский летчик. По его утверждению, украинский военнослужащий является старшим офицером и действующим командиром звена.