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20:01, 18 ноября 2023Россия

Стали известны подробности побега офицера ВСУ с Украины в Россию

Офицер ВСУ мог прилететь в Россию на угнанном самолете Су-27

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) прилетел в Россию на угнанном самолете Су-27. Подробности побега украинского военнослужащего стали известны изданию Baza.

По данным издания, старший офицер и действующий командир звена ВСУ смог долететь до России на угнанном самолете Су-27. Сейчас с военным работают спецслужбы.

Блогер и аналитик Кирилл Федоров заявил, что в скором времени с летчиком выйдет большое интервью. Такая беседа, как утверждается, позволит узнать больше о роли и деятельности пилота в рядах ВСУ. Федоров также рассказал, что российский летчик Алексей Воевода помогал этому пилоту попасть на территорию России. При этом детали подобной операции пока держатся в секрете.

Ранее летчик вертолета Ка-52 с позывным Воевода сообщил, что в Россию прилетел украинский летчик. По его утверждению, украинский военнослужащий является старшим офицером и действующим командиром звена.

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      Олег Давыдов
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