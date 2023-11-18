Расчет ПТРК российских десантников поразил пехоту ВСУ в районе Артемовска

Минобороны: расчет ПТРК российских десантников поразил пехоту ВСУ у Артемовска

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) российских десантников поразил группу украинских пехотинцев в районе Артемовска. Об этом рассказали в Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, разведывательные подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) с воздуха обнаружили выдвижение в сторону позиций российских сил группы украинских военнослужащих. «Данные о противнике разведчики немедленно передали расчету ПТРК на позициях, который метким пуском управляемой ракеты уничтожил группу Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — подчеркнули военные.

После удара российские военные сменили позицию, чтобы не попасть под ответный огонь.

15 ноября стало известно, что российские военные под Артемовском уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ. Разведка с помощью беспилотника зафиксировала замаскированные опорные пункты противника.