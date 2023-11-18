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02:41, 18 ноября 2023Бывший СССР

Солдат ВСУ обвинили в грабеже и обстрелах Херсона

Сенатор Кастюкевич обвинил ВСУ в грабеже и обстрелах жилого сектора в Херсоне

Фото: Alex Chan / Globallookpress.com

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале обвинил солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в грабеже и обстрелах жилого сектора в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

«Херсонцы с правого берега пишут, что в город приезжают все больше разных "ряженых военных", которые цепляют на себя форму и идут грабить те остатки мирного населения, которые там есть», — заявил он.

Кастюкевич добавил, что после этого ВСУ обстреливают жилые дома. Кроме того, введен запрет на въезд в Херсон с подконтрольных Украине территорий и контроль за всем, в том числе за военными, рассказал сенатор.

Ранее стало известно, что украинским военнослужащим запретят посещать Херсон. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Попасть в город теперь смогут только бойцы, проходящие в нем службу.

Также в регионе был введен сухой закон. Приобрести алкоголь в большинстве населенных пунктов правобережной Херсонщины будет невозможно.

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      Марина Совина
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