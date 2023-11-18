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11:06, 18 ноября 2023Мир

Суд признал Трампа причастным к штурму Капитолия

AP: суд Колорадо признал Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия 2021 года

Фото: Dave Sanders / Reuters

Суд штата Колорадо признал, что бывший президент США Дональд Трамп причастен к штурму Капитолия, который произошел в 2021 году. Об этом сообщает Associated Press (AP).

При этом судья отклонила попытку не допустить Трампа к участию в президентских выборах 2024 года. Как уточняется, суд признал, что политик «участвовал в восстании» и отвергнул аргументы его адвокатов о поддержке экс-президентом свободы слова.

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      Кристина Есикова
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