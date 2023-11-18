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09:57, 18 ноября 2023Силовые структуры

Участницу шоу «Пацанки» задержали в Москве после объявления в розыск

Участницу шоу «Пацанки» Милу Грац задержали в Москве после объявления в розыск

Кадр: Telegram-канал MILA GRAC

В Москве задержали участницу реалити-шоу «Новые Пацанки» Милу Грац (настоящее имя — Людмила Ушакова) после объявления в розыск. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 26-летняя девушка была в федеральном розыске с конца сентября этого года. Ее объявлял в розыск краснодарский отдел полиции.

20 сентября пресс-служба телеканала «Пятница!» проинформировала, что Грац была задержана. Она шантажировала съемочную группу проекта, угрожала физической расправой и вымогала деньги. Как уточнялось, у нее уже были судимости. Девушка не раз привлекалась к ответственности и пребывала в СИЗО. Сообщалось, что участница шоу оказывала психологическое давление на одного из редакторов, который затем был уволен. Грац отпустили на следующий день.

Ранее на финалистку пятого сезона реалити-шоу «Пацанки» на канале «Пятница!» Бэллу Кузнецову пожаловались в полицию и прокуратуру.

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      Кристина Есикова
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