Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 18 ноября 2023Мир

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

В МИД вызвали чешского дипломата из-за санкций против «Госзагрансобственности»

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Чехии в России Йиржи Чистецки. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Сообщается, что чешскому дипломату «жестко указано на недопустимость правового произвола» в связи с внесением предприятия «Госзагрансобственность» в чешский санкционный список, а также «замораживанием» его активов.

В МИД отметили, что российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что санкционная политика Запада сильно бьет по перспективам мирового экономического роста. США и их союзники провоцируют дефицит энергоресурсов и долгосрочный риск инфляции, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Яланская
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший замминистра финансов России объявлен в розыск. Он разработал антироссийские санкции

      Пашинян заявил о согласовании основных принципов мира с Азербайджаном

      Действующий украинский летчик прилетел в Россию

      Жителей Турции попросили экономить воду

      Армия Израиля передала помощь больнице в Газе

      Диетолог назвала источник «сосудистой катастрофы»

      В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

      В российском городе нашли тело мальчика с ножевым ранением

      Армения предложила Азербайджану обменяться пленными по принципу «всех на всех»

      Новорожденного младенца в одеяле нашли в парке под Петербургом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости