В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии

В МИД вызвали чешского дипломата из-за санкций против «Госзагрансобственности»

В МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Чехии в России Йиржи Чистецки. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

Сообщается, что чешскому дипломату «жестко указано на недопустимость правового произвола» в связи с внесением предприятия «Госзагрансобственность» в чешский санкционный список, а также «замораживанием» его активов.

В МИД отметили, что российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что санкционная политика Запада сильно бьет по перспективам мирового экономического роста. США и их союзники провоцируют дефицит энергоресурсов и долгосрочный риск инфляции, отметил он.