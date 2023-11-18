Le Monde: России удалось выстоять вопреки давлению Запада

Россия смогла пережить последствия конфликта с Украиной, несмотря на санкции Запада. Стойкость страны признала французская газета Le Monde.

«Россия пережила все последствия конфликта, в том числе и те, которые не ожидались», — говорится в материале. Подчеркивается, что Вооруженные силы (ВС) России дали отпор контрнаступлению украинских войск, которое в результате оказалось провальным.

Как отмечается, ВС РФ смогли закрепиться на «линии Суровикина» — российском оборонном сооружении на левом берегу Днепра. Помимо этого, с точки зрения экономики не было катастрофы, которую предрекали западные эксперты. Уточняется, что России удалось адаптировать свои логистические и производственные системы для противостояния ограничениям Запада.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские военные наносят войскам Украины огромные потери. Он объяснил, что «это просто невероятно», когда бойцы Вооруженных сил страны находятся на передовой, например, два года и после всего остаются живы.