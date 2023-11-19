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18:28, 19 ноября 2023Мир

«Ансар Алла» подтвердила захват израильского судна в Красном море

«Ансар Алла» подтвердила захват израильского судна Galaxy Leader в Красном море

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

Контролирующая север Йемена группировка «Ансар Аллах» подтвердила захват йеменскими хуситами грузового судна Galaxy Leader в Красном море. Об этом сообщает РИА Новости.

«Силы, принадлежащие группировке, на катерах перехватили коммерческое судно под названием Galaxy Leader у побережья Йемена в Красном море и смогли подняться на его борт», — заявил источник. Теперь корабль находится в подконтрольных группировке районах в провинции Ходейда. Идет допрос 22 членов экипажа.

О захвате судна Galaxy Leader стало известно ранее 19 ноября. По данным канала Al Arabiya, на борту корабля находились 22 человека, среди которых не было граждан Израиля.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что судно не принадлежит Израилю. «Это корабль, который покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем без израильтян. Это не израильское судно», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛ. При этом пресс-служба израильской армии назвала захват грузового судна на юге Красного моря «очень серьезным событием глобального уровня».

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      Екатерина Кашурникова
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