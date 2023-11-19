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20:46, 19 ноября 2023Мир

Армия Израиля сообщила о задержании свыше 100 членов ХАМАС

Израиль рассказал о задержании свыше 100 членов ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о задержании членов ХАМАС в ходе военной операции. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным ЦАХАЛ, за несколько дней боевых действий израильскими военными были задержаны свыше 100 членов ХАМАС.

Ранее израильтяне заявили, что нашли 55-метровый тоннель под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа. По данным военных, тоннель идет в глубину на 10 метров и находится непосредственно под медицинским комплексом.

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      Владимир Седов
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