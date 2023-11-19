Австрия указала на розовые очки ЕС в вопросе членства Украины

Глава МИД Австрии Шалленберг: Евросоюз смотрит на Украину через розовые очки

Европейский союз (ЕС) смотрит на членство Украины в объединении сквозь розовые очки, при этом проявляя чрезмерную строгость к государствам Западных Балкан. На это обратил внимание министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.

Он выразил недовольство подобным подходом. «У меня такое ощущение, что на Балканы смотрят через увеличительное стекло, а на Украину — через розовые очки. Я бы ожидал, что к Боснии и Герцеговине будут применяться те же стандарты, что и к Украине», — отметил Шалленберг.

Министр подчеркнул, что поддерживает вступление Киева в ЕС, однако считает, что не следует сразу же делать его полноправным членом, в частности, позволяя участвовать во всех сферах внутреннего рынка объединения.

Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза намерены выступить против членства Украины в блоке. Сообщалось, что ее вступление не поддержат Австрия, Франция и Венгрия.