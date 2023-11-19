Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:52, 19 ноября 2023Мир

Австрия указала на розовые очки ЕС в вопросе членства Украины

Глава МИД Австрии Шалленберг: Евросоюз смотрит на Украину через розовые очки
Александер Шалленберг

Александер Шалленберг. Фото: Lisa Leutner / Reuters

Европейский союз (ЕС) смотрит на членство Украины в объединении сквозь розовые очки, при этом проявляя чрезмерную строгость к государствам Западных Балкан. На это обратил внимание министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг, передает ТАСС.

Он выразил недовольство подобным подходом. «У меня такое ощущение, что на Балканы смотрят через увеличительное стекло, а на Украину — через розовые очки. Я бы ожидал, что к Боснии и Герцеговине будут применяться те же стандарты, что и к Украине», — отметил Шалленберг.

Министр подчеркнул, что поддерживает вступление Киева в ЕС, однако считает, что не следует сразу же делать его полноправным членом, в частности, позволяя участвовать во всех сферах внутреннего рынка объединения.

Ранее стало известно, что некоторые страны Евросоюза намерены выступить против членства Украины в блоке. Сообщалось, что ее вступление не поддержат Австрия, Франция и Венгрия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская разведка высказалась о переходе летчика ВСУ на сторону России

      Нетаньяху заявил о сохранении свободы действий ЦАХАЛ в Газе после войны

      Австрия указала на розовые очки ЕС в вопросе членства Украины

      Раскрыта стоимость дома под ключ в деревне в центральной России

      Стало известно о новых спутниках конкурента Starlink

      Франция разгромила Гибралтар со счетом 14:0 в отборе к Евро-2024

      Щербакова рассказала о трудностях с контролем веса в олимпийский сезон

      В Австрии высказались о нежелании Зеленского проводить выборы президента Украины

      Глава Wildberries раскритиковала идею рожать сразу после школы

      Байден объяснил причины поддержки Украины Вашингтоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости