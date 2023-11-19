Байден пригрозил атакующим Западный берег экстремистам визовыми ограничениями

Байден пригрозил визовыми ограничениями экстремистам, атакующим Западный берег

Президент США Джо Байден пригрозил «экстремистам, атакующим гражданских на Западном берегу» отказами в визах. Об этом он заявил в статье для газеты The Washington Post.

«Я настойчиво заявлял израильским лидерам, что экстремистское насилие в отношении палестинцев на Западном берегу должно прекратиться и что те, кто его совершает, должны быть привлечены к ответственности», — говорится в статье. Американский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы предпринять собственные меры, включая визовые ограничения.

Ранее Байден поддержал рейд в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа Израилем, а также осудил размещение штабов ХАМАС под медкомплексом. По его словам, штаб-квартира ХАМАС проводила военные операции под медкомплексом, что стало военным преступлением, и добавил, что Израиль принял меры предосторожности для ограничения потерь среди гражданского населения в результате вторжения.