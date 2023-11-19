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13:03, 19 ноября 2023Интернет и СМИ

Блогерша Лерчек выплатила многомилионные долги перед налоговой

Shot: Лерчек и ее супруг выплатили долг перед налоговой в 296 миллионов рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) и ее супруг заплатили 296 миллионов рублей и погасили все свои долги перед налоговой. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что у Чекалиных образовался долг в полмиллиарда за счет дополнительных начислений по решению Федеральной налоговой службы (ФНС) о штрафе, которое вынесли в середине сентября, а также из-за набежавших пеней. При этом ранее пара выплатила часть штрафов на 311 миллионов рублей. Это и позволило разблокировать счета Чекалиных, из которых ФНС перевели 296 миллионов. Теперь все штрафы погашены.

Однако, как отмечает Shot, арест с имущества Чекалиных все еще не снят.

Как ранее сообщалось, оперативная разработка в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее мужа Артема Чекалина началась в апреле 2022 года. В тот момент Чекалин перевел на счета в США, Швейцарию и Арабские Эмираты, где супруги планировали приобрести недвижимость, один миллион долларов, которого у него по документам не могло быть. Это привлекло внимание правоохранительных органов, которые начали поиск источника средств семьи.

О том, что в отношении блогерши и ее мужа было заведено уголовное дело, стало известно в начале марта. Лерчек обвинялась в неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей, а ее супруг — в пособничестве.

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      Анастасия Яланская
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