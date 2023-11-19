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21:20, 19 ноября 2023Россия

Число жертв урагана в Кузбассе возросло

МЧС: число жертв урагана в Кузбассе выросло до трех, пострадали 18 жителей

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Число жертв урагана в Кемеровской области выросло до трех, еще 18 человек пострадали. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Алексей Шульгин, передает пресс-служба ведомства.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что разрушительный ураганный ветер двинулся из сибирского региона на восток — в частности, в Прибайкалье и Якутию.

19 ноября в Новокузнецке ввели режим ЧС из-за последствий урагана. Ранее там произошли повреждения на высоковольтных электрических линиях, в связи с этим отсутствует подача электроэнергии на внутригородские сети. Непогода также бушевала в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях.

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      Юлия Мискевич
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