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09:24, 19 ноября 2023Мир

Эвакуированная из Газы россиянка рассказала об обстановке у КПП «Рафах»

Эвакуированная россиянка Абухаджрас: в секторе Газа нет полиции и врачей

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Вблизи от контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на египетской границе идут боевые действия. Об обстановке в регионе РИА Новости рассказала эвакуированная из сектора Газа россиянка Яна Абухаджрас.

По словам очевидицы, пройти КПП на границе Газы с Египтом было несложно, хотя желающим приходилось очень долго ждать. «Там страшно. Мы сидим и видим, как летит бомба и взрывается», — поделилась россиянка.

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Абухаджрас отметила, что в секторе Газа у нее остался муж, он ухаживает за пожилыми родителями. «Там нет сейчас полиции, врачей, это очень сложно: ни электричества, ни газа, ни света, в магазинах еды нет», — сказала она.

Россиянка добавила, что вместе с детьми провела в приграничном пункте 18 часов, после чего они приехали в Каир. Там эвакуированные час-полтора провели в гостинице, после чего их отправили в аэропорт.

Ранее МЧС России вывезло из сектора Газа еще 120 россиян. При этом 18 ноября более 200 человек, которые перешли границу через КПП «Рафах», доставили в оперштаб ведомства двумя колоннами автобусов. Всего на данный момент из охваченного боевыми действиями региона эвакуировали более 500 российских граждан.

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      Мария Борисова
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