Хуситы заявили об угрозах только имеющим отношение к Израилю судам

Хуситы заявили, что угрожают лишь имеющим отношение к Израилю судам

Хуситы заявили, что их военные операции несут угрозу лишь имеющим отношение к Израилю судам. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает ТАСС.

Представители движения отметили, что их целью являются суда Израиля и принадлежащие им компании. Глава йеменского движения Ансар аллах отметил, что с экипажем ранее захваченного в Красном море судна обращаются в соответствии и ценностями «нашей исламской революции».

Ранее 19 ноября йеменские повстанцы захватили израильское судно Galaxy Leader в Красном море. На борту корабля находились 22 человека, никто из них не является гражданином Израиля. Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) опровергла, что судно является израильским, и подтвердило, что израильтян на корабле нет.