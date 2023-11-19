Карпина расстроил «Зенит»

Карпин: расстраивает, что в составе сборной России только два игрока «Зенита»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его расстроило небольшое представительство футболистов петербургского «Зенита» в национальной команде. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист посчитал, что команда могла бы предоставить сборной России более двух игроков, назвав «Зенит» флагманом российского футбола. «Играют другие, россияне проигрывают конкуренцию», — подчеркнул тренер.

В нынешнем составе сборной России сине-бело-голубых представляют полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев. В ближайшем товарищеском матче национальная команда сыграет с Кубой. Встреча пройдет 20 ноября в Волгограде.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.