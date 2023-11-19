Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
0:2
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Миннесота Уайлд
3:4
Завершен
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
3:5
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:4
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
1:0
Завершен
ЦСКА
Золотой ретро-матч|Золотой ретро-матч
Филадельфия Флайерз
Завтра
01:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
20:54, 19 ноября 2023Спорт

Карпина расстроил «Зенит»

Карпин: расстраивает, что в составе сборной России только два игрока «Зенита»

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что его расстроило небольшое представительство футболистов петербургского «Зенита» в национальной команде. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист посчитал, что команда могла бы предоставить сборной России более двух игроков, назвав «Зенит» флагманом российского футбола. «Играют другие, россияне проигрывают конкуренцию», — подчеркнул тренер.

В нынешнем составе сборной России сине-бело-голубых представляют полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев. В ближайшем товарищеском матче национальная команда сыграет с Кубой. Встреча пройдет 20 ноября в Волгограде.

Сборная России не выступает на международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Париже самолет вылетел из аэропорта без пилота и 30 пассажиров

      Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

      Джокович выиграл Итоговый турнир ATP

      Шляпу Наполеона продали на аукционе почти за два миллиона евро

      Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила свою работу

      Россиянам назвали способ сократить число звонков от мошенников

      В подконтрольном Киеву Херсоне вновь произошли взрывы

      Врач перечислила спасающие в холодное время года продукты

      Иран призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

      На Украине рассказали об успешной военной тактике России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости