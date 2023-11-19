Нетаньяху отверг утверждения о вине Израиля в гибели мирных жителей 7 октября

Нетаньяху отверг утверждения Палестины о вине Израиля в гибели жителей 7 октября

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг утверждения Палестины о вине Израиля в гибели мирных граждан 7 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что палестинская администрация в Рамалле «заявила нечто совершенно абсурдное». Нетаньяху указал на то, что в Палестине отрицают вину ХАМАС в событиях на фестивале недалеко от сектора Газа.

19 ноября в Тель-Авиве толпы демонстрантов потребовали отставки премьер-министра Израиля Нетаньяху.

18 ноября стало известно, что Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС. По данным американского журналиста Сеймура Херша, план предусматривал освобождение 71 человека и пятидневное прекращение боевых действий.