Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 19 ноября 2023Мир

Нетаньяху отверг утверждения о вине Израиля в гибели мирных жителей 7 октября

Нетаньяху отверг утверждения Палестины о вине Израиля в гибели жителей 7 октября
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг утверждения Палестины о вине Израиля в гибели мирных граждан 7 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Политик подчеркнул, что палестинская администрация в Рамалле «заявила нечто совершенно абсурдное». Нетаньяху указал на то, что в Палестине отрицают вину ХАМАС в событиях на фестивале недалеко от сектора Газа.

19 ноября в Тель-Авиве толпы демонстрантов потребовали отставки премьер-министра Израиля Нетаньяху.

18 ноября стало известно, что Нетаньяху отказался от согласованной США сделки по заложникам с палестинским движением ХАМАС. По данным американского журналиста Сеймура Херша, план предусматривал освобождение 71 человека и пятидневное прекращение боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня. Почему американцы перестали доверять президенту?

      В Финляндии прошел митинг против закрытия КПП на границе с Россией

      Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника под Москвой

      Работавший с Медведевой и Загитовой хореограф ушел от Тутберидзе

      На Украине заявили о проблемах на границе с Польшей

      Носков ушел со сцены во время концерта в российском городе

      Нетаньяху отверг утверждения о вине Израиля в гибели мирных жителей 7 октября

      Раскрыты подробности захвата йеменскими хуситами грузового судна

      Советской олимпийской чемпионке пожизненно запретили тренировать в Канаде

      В США признали способность систем РЭБ России ослеплять дроны ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости