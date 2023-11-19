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18:32, 19 ноября 2023Мир

Путину подарили разговорник по португальскому языку

Путину подарили разговорник по португальскому языку к саммиту G20 в Бразилии
СюжетСаммит G20

Фото: Mikhail Klimentyev / Globallookpress.com

Президент Делового совета БРИКС Висенте Барриентос подарил российскому лидеру Владимиру Путину разговорник по португальскому языку в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии в 2024 году. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», ролик опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я долго ждал эту встречу, ведущий не смог мне предоставить слово. В ближайшее время будет проведен саммит G20 в Бразилии, я подумал, что президенту России не помешает иметь разговорник по португальскому языку», — рассказал Барриентос.

Ранее стало известно, что президент России примет участие в проводимом Индией виртуальном саммите G20 22 ноября. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готовится к участию в виртуальном саммите, который в сентябре анонсировал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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      Семен Александров
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