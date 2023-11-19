Россиянин попал в тюрьму Колумбии почти на два года из-за игры на ставках

Россиянин провел в тюрьме Колумбии около 600 дней по подозрению в шпионаже

Россиянин уехал работать в Боготу и попал в колумбийскую тюрьму почти на два года. Подробностями его истории делится издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным источника, Сергей уехал работать в Колумбию переводчиком в 2017 году. Спустя некоторые время он начал получать доход от игры на ставках. В 2022-м в стране вспыхнули протесты из-за президентских выборов, и, как пишет Baza, бывший глава государства Иван Дуке Маркес начал борьбу с «российским следом».

Тогда Сергея арестовали по подозрению в шпионаже и финансировании повстанческих акций. Хотя колумбийские следователи не нашли улик, россиянина не стали выпускать из тюрьмы, предъявив ему обвинения в хакерских атаках и экономических преступлениях. Он провел за решеткой уже около 600 дней.

«Меня обвинили в военном шпионаже, вмешательстве в выборы, финансировании протестов. Но в материалах уголовного дела против меня только два нарушения правил на коммерческих сайтах по ставкам на спорт. Мне вменяют хакерские статьи, которые никаким образом нельзя пришить к моему делу, — пожаловался россиянин. — Откровенно гражданского человека вытащили из дома военные, посадили в тюрьму на год и творят беспредел и анархию».

По мнению семьи пострадавшего, колумбийские власти держат Сергея под стражей намеренно, в расчете на обменный фонд. В публикации также сказано, что россиянина подвергают пыткам и содержат в антисанитарии. Мать Сергея добавляет, что в МИД России дело ее сына игнорируют.