Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
0:2
Завершен
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Миннесота Уайлд
1:2
2-й период
live
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Северсталь
1:2
Перерыв
live
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
1:0
Перерыв
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Золотой ретро-матч|Золотой ретро-матч
Филадельфия Флайерз
Завтра
01:30 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
16:35, 19 ноября 2023Спорт

Сборная Чехии отстранила трех игроков за алкоголь перед матчем отбора Евро-2024

Сборная Чехии отстранила трех игроков за алкоголь перед матчем с Молдавией

Фото: Florion Goga / Reuters

Сборная Чехии по футболу отстранила трех игроков за употребление алкоголя перед матчем отбора Евро-2024 против команды Молдавии. Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

«Три игрока сборной в субботу вечером грубо нарушили внутренние правила сборной. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта немедленно покинули команду по решению руководства сборной», — заявили в команде.

По информации издания Sport.cz, футболистов сфотографировали в ночном клубе в центре Оломоуца в ночь на 19 ноября. Очевидцы рассказывают, что игроки находились в заведении до утра и употребляли алкоголь.

Встреча между командами Молдавии и Чехии пройдет в Оломоуце 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Стрельцов
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар кассетными боеприпасами по позициям ВСУ. Опубликовано видео бомбардировки

      Россиянин описал поход в узбекский супермаркет фразой «почему у нас такого нет?»

      Бывшая солистка Московского балета на льду лишилась денег из-за мошенников

      В Великобритании допустили присоединение Украины к России

      Израиль обвинил Иран в захвате гражданского судна

      В США потребовали расследовать деятельность SpaceX из-за политики Маска

      Израиль отреагировал на захват судна йеменскими повстанцами

      Жителей Сибири предупредили о серьезной опасности

      Россия эвакуировала из Газы свыше 500 граждан из 900 обратившихся

      В США высказались о последствиях для Вашингтона при поражении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости