Сборная Чехии отстранила трех игроков за алкоголь перед матчем отбора Евро-2024

Сборная Чехии отстранила трех игроков за алкоголь перед матчем с Молдавией

Сборная Чехии по футболу отстранила трех игроков за употребление алкоголя перед матчем отбора Евро-2024 против команды Молдавии. Об этом сообщается на странице команды в социальной сети X.

«Три игрока сборной в субботу вечером грубо нарушили внутренние правила сборной. Якуб Брабец, Владимир Цоуфал и Ян Кухта немедленно покинули команду по решению руководства сборной», — заявили в команде.

По информации издания Sport.cz, футболистов сфотографировали в ночном клубе в центре Оломоуца в ночь на 19 ноября. Очевидцы рассказывают, что игроки находились в заведении до утра и употребляли алкоголь.

Встреча между командами Молдавии и Чехии пройдет в Оломоуце 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.