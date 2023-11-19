Шведскую автошколу оштрафовали после жалобы украинца на русскоговорящего учителя

В Швеции автошколу оштрафовали на 40 тысяч крон после жалобы украинца на учителя

Шведскую автошколу оштрафовали на 40 тысяч крон после жалобы украинца на инструктора, разговаривавшего с ним по-русски. Об этом сообщает издание Samnytt.

Отмечается, что украинец попросил преподавателя проводить занятия на английском или шведском языках, но тот отказался. После этого ученик написал жалобу на автошколу. Поведение педагога посчитали дискриминацией по этническому признаку, однако сам инструктор объяснил отказ низким уровнем владения шведским языком.

Ранее лектора украинского вуза отстранили от работы из-за использования русского языка во время занятий. Студенты попросили педагога перейти на украинский в ходе лекции, однако получили отказ. Об этом стало известно администрации университета, которая приняла решение об отстранении преподавателя от работы.