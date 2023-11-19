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02:15, 19 ноября 2023Мир

Стало известно о ракетном обстреле базы США в Сирии

РИА: база США на месторождении газа в Сирии подверглась ракетному обстрелу

База на месторождении газа «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По данным собеседника агентства, удар был нанесен по одной из военных машин на въезде на территорию базы, в результате на месте поднялось пламя. Также, согласно источнику, две ракеты были выпущены из окрестностей города Дейр-эз-Зор.

Ранее сообщалось, что по по военной базе США, расположенной в месте Тель эль-Бейдар к западу от города Хасаке на северо-востоке Сирии, нанесли удар с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Американские военные располагают на территории Сирии 24 военными базами и еще четырьмя пунктами дислокации, которые неоднократно подвергались атакам с использованием БПЛА и ракет. Вину за них Вашингтон возлагает на группировки, связанные с Ираном, объясняя их активизацию конфликтом в Газе. В свою очередь, Тегеран причастность к ударам по американским базам отвергает.

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      Екатерина Подвигина
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