Еще в одном российском городе введен режим ЧС из-за урагана

Мэр Прокопьевска Шкарабейников сообщил о введении ЧС из-за урагана

В Прокопьевске введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил глава города Максим Шкарабейников в своем Telegram-канале.

По его словам, порывы ветра сегодня достигали 34 метра в секунду. Сейчас устраняются повреждения на высоковольтных сетях, а также восстанавливается подача холодного водоснабжения потребителям. При этом Шкарабейников отметил, что о точных сроках подачи воды «пока сказать сложно».

Ранее режим ЧС ввели в Новокузнецке. По словам мэра города Сергея Кузнецова, отменяются занятия первой смены в школах, а по работе второй смены будет принято решение 20 ноября. Кроме того, принято решение приостановить работу детских садов в понедельник.

Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, разрушительный ураганный ветер двинулся из сибирского региона на восток — в частности, в Прибайкалье и Якутию.