ВВС: поляков разозлили убытки от помощи Украине

Жители Польши считают, что помощь Киеву несет убытки странам Евросоюза (ЕС) в то время как Варшава переживает не лучшие времена. Об этом говорится в материале BBC.

Разочарование поляков усугубил тот факт, что польская экономика серьезно пострадала от антироссийских санкций. Отмечается, что среди недовольных немало предпринимателей. Глава стачечного комитета в Дорохуске Павел Озыгала заявил, что поляки поддерживают Украину, но им также «необходимо поддерживать и свои семьи». «Евросоюз хотел помочь Украине, и это нормально. Но он не особо продумал тот факт, что Украина захватит наши рынки», — сказал он, указав, что из-за украинских компаний потерял бизнес.

Озыгала рассказал журналистам, что его компания, занимающаяся грузоперевозками, из-за действий украинских дальнобойщиков понесла убытки в 109 тысяч долларов. По этой причине ему пришлось ее продать.

Местная жительница по имени Анна также выразила свое недовольство. «С нас достаточно. Мы достаточно помогли. Сначала я поддерживала украинцев, но прошло слишком много времени», — высказалась она.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) может наказать Польшу из-за блокировки погранпереходов с Украиной, так как под угрозой находятся коридоры солидарности между Украиной и Европейским союзом.