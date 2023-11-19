Постпредство РФ: США бросят Украину из-за скорого падения киевского режима

Вашингтон намеревается бросить Украину без поддержки, так как киевский режим скоро падет. Об этом в соцсети Х (бывшая Twitter) заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, объяснив, что стратегические риски США возросли.

«Этот режим, как мы все видим, вот-вот рухнет, и США собираются бросить Украину под автобус, как это уже произошло с другими ее вассалами. В результате США столкнулись не только с моральным банкротством, но и с возросшими стратегическими рисками», — написал Полянский.

По словам заместителя постпреда РФ, лидеры США показали всему миру, что у них нет принципов, поскольку встали на сторону режима, жертвующего своими гражданами во благо геополитических интересов другой страны.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому уже сообщили о сокращении объемов западной помощи из-за провалов Вооруженных сил страны (ВСУ). Политолог объяснил, что из-за потери финансирования Украина вскоре потеряет важные территории.