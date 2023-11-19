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05:17, 19 ноября 2023Мир

Бывший советник Обамы пообещал Байдену проблемы на выборах

Бывший советник Обамы Аксельрод предрек Байдену проблемы на выборах в 2024 году

Фото: Reuters

Стратег-демократ Дэвид Аксельрод считает, что шансы нынешнего американского лидера Джо Байдена на победу в президентских выборах 2024 года, в лучшем случае, составляют 50 на 50. Своим прогнозом он поделился с New York Times.

Аксерольд напомнил, что 20 ноября Байдену исполнится 81, а в конце второго срока ему будет 86. «Он думает, что может обмануть природу, но это действительно рискованно», — сказал эксперт.

Также он привел данные опроса, проведенного Сиенским колледжем, который показал, что Байден отстает от своего предшественника Дональда Трампа в пяти из шести ключевых штатов, «являющихся полем битвы». По мнению стратега, эти результаты вызовут «дрожь сомнений» в Демократической партии, и добавил, что Байдену необходимо решить, отвечает ли участие в президентской гонке 2024 года его интересам или интересам страны.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп смог опередить Джо Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти из важнейших шести штатов, и 67 процентов американцев считают, что их страна движется в неправильном направлении. В опросе, данные которого привела газета The New York Times, приняли участие 3,6 тысячи граждан.

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      Екатерина Подвигина
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