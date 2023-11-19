Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 19 ноября 2023Мир

В США оценили эффективность российских РЭБ в борьбе с украинскими дронами

В США рассказали об эффективной борьбе российских РЭБ с украинскими дронами
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В США оценили высокую эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в борьбе с украинскими дронами. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, инженеры немецкой компании, поставлявшие беспилотники для ВСУ, рассказали, что российские РЭБ глушат беспроводные сигналы, соединяющие дроны со спутниками, осуществлявшими навигацию, из-за чего беспилотники теряли курс и падали на землю. Этот опыт активно изучают в Пентагоне в рамках расширения собственного арсенала средств РЭБ на случай потенциального конфликта с Китаем и Россией.

17 ноября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины в Смоленской области.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Выбрана самая красивая девушка мира. Что известно о новой «Мисс Вселенная» и почему конкурс в этом году был необычным?

      Найденным в Тихом океане «инопланетным» сферам нашли объяснение

      Россиянин из-за развода с женой вонзил нож в сердце своим маленьким детям

      Блогерша Лерчек выплатила многомилионные долги перед налоговой

      Медведев назвал квинтэссенцию американской доктрины безопасности

      Военный эксперт назвал главное преимущество российского дрона «Ланцет»

      Финские военные подключились к возведению барьера на границе с Россией

      Российские военные впервые применили кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ

      Доктор Мясников назвал единственный полезный витамин в форме БАДа

      Австрийский полковник заявил о бесполезности Leopard для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости