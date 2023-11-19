В США оценили эффективность российских РЭБ в борьбе с украинскими дронами

В США рассказали об эффективной борьбе российских РЭБ с украинскими дронами

В США оценили высокую эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в борьбе с украинскими дронами. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, инженеры немецкой компании, поставлявшие беспилотники для ВСУ, рассказали, что российские РЭБ глушат беспроводные сигналы, соединяющие дроны со спутниками, осуществлявшими навигацию, из-за чего беспилотники теряли курс и падали на землю. Этот опыт активно изучают в Пентагоне в рамках расширения собственного арсенала средств РЭБ на случай потенциального конфликта с Китаем и Россией.

17 ноября сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины в Смоленской области.