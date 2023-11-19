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13:15, 19 ноября 2023Мир

Япония провела учения по защите отдаленных островов

TBS: силы самообороны Японии провели учения по защите отдаленных территорий

Фото: Issei Kato / Reuters

Силы самообороны Японии провели учения по защите отдаленных территорий. Об этом сообщает телеканал TBS.

По данным источника, японские военные отрабатывали защиту острова Токуносима, который входит в архипелаг Амами на юго-западе страны. По сценарию морпехи высадились на берегу, чтобы освободить его от условного противника и взять территорию под контроль.

Уточняется, что в операции задействовали десантные машины-амфибии AAV7, а также два корабля морских Сил самообороны. За учениями наблюдал глава объединенного комитета начальников штабов Есихидэ Есида.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея пересмотрели стратегию сдерживания ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР. Две страны договорились активизировать совместные учения и сотрудничество с Японией, чтобы подготовиться к любым действиям Северной Кореи.

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      Мария Борисова
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