Япония провела учения по защите отдаленных островов

TBS: силы самообороны Японии провели учения по защите отдаленных территорий

Силы самообороны Японии провели учения по защите отдаленных территорий. Об этом сообщает телеканал TBS.

По данным источника, японские военные отрабатывали защиту острова Токуносима, который входит в архипелаг Амами на юго-западе страны. По сценарию морпехи высадились на берегу, чтобы освободить его от условного противника и взять территорию под контроль.

Уточняется, что в операции задействовали десантные машины-амфибии AAV7, а также два корабля морских Сил самообороны. За учениями наблюдал глава объединенного комитета начальников штабов Есихидэ Есида.

Ранее стало известно, что США и Южная Корея пересмотрели стратегию сдерживания ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР. Две страны договорились активизировать совместные учения и сотрудничество с Японией, чтобы подготовиться к любым действиям Северной Кореи.

