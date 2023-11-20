ИИ появится в недорогих смартфонах

T3: поддержку ИИ добавят в дешевые смартфоны благодаря мощным процессорам

В 2024 году встроенную поддержку искусственного интеллекта (ИИ) получат недорогие смартфоны. Об этом сообщает издание T3.

По словам журналистов медиа, поддержка ИИ не окажется эксклюзивной только для флагманских аппаратов. Специалисты отметили, что из-за возросшей мощности процессоров новые технологии будут доступны даже в дешевых устройствах.

В качестве примера журналисты привели процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, выпущенный для субфлагманов и недорогих телефонов. Чип имеет пиковую частоту 2,63 гигагерц и выросшую на 50 процентов мощность графического процессора. Также встроенный нейронный процессор обеспечивает на 60 процентов большую производительность ИИ, чем модель прошлого поколения.

«К концу года будет сложнее найти Android-смартфон, который не обладает впечатляющими возможностями искусственного интеллекта, чем тот, у которого поддержка ИИ есть», — отметили авторы. При этом первыми на рынке смартфонами со встроенной поддержкой новых технологий окажутся флагманы: в частности, для топовых моделей Qualcomm выпустила чип Snapdragon 8 Gen 3.

В начале ноября журналисты издания SamMobile заявили, что будущие смартфоны Samsung получат встроенную поддержку искусственного интеллекта. По информации инсайдеров, первыми подобными девайсами окажутся смартфоны серии Galaxy S24.