Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:05, 20 ноября 2023Из жизни

Находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

На мальдивском острове нашли сгусток амбры весом 1,8 килограмма

Фото: Wmpearl / Wikimedia

Сгусток амбры весом 1,8 килограмма вызвал конфликт между жителями мальдивского острова Хулхумале. Об этом сообщает местное издание The Edition.

Две семьи не могут договориться, кто из них нашел амбру — редкое вещество, которое вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов. Его сгустки скупают за крупные суммы: иногда стоимость достигает 40 тысяч долларов (около 3,5 миллиона рублей) за килограмм. Цена 1,8 килограмма амбры может составлять до 72 тысяч долларов (6,35 миллиона рублей).

Первоначально утверждалось, что редкое вещество заметил на пляже ребенок. Его фотография с находкой действительно появилось в соцсетях первой. Затем некая женщина заявила, что амбру отыскала она, а фотография мальчика была сделана, когда он гостил у нее. После этого в спор вступил отец ребенка. Он пожаловался, что женщина отобрала у его сына амбру и обратился в полицию.

Материалы по теме:
Величайшее сокровище в истории. Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
Величайшее сокровище в истории.Как на настоящем острове Робинзона Крузо искали загадочный легендарный клад
14 января 2022
На дне. Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
На дне.Река сотни лет скрывала несметные сокровища забытой восточной Атлантиды. Как их нашли простые рыбаки
9 декабря 2021
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021

В полиции не нашли в произошедшем состава преступления и решили не начинать расследование. Мужчине посоветовали подать судебный иск.

Ранее сообщалось, что бедные йеменские рыбаки обнаружили в брюхе мертвого кита десятки килограммов амбры. Они утверждали, что получили несколько предложений от бизнесменов из различных стран Персидского залива, желающих купить находку.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Счастливчик выиграл в лотерею два миллиарда долларов. Как у него пытаются отобрать самый большой джекпот в истории?

      Путин призвал повышать скорость и комфортность общественного транспорта

      Находка стоимостью 72 тысячи долларов вызвала конфликт между семьями

      Мужчины и женщины перечислили главные ошибки во время секса

      В США назвали условие переговоров России и Украины

      Стал известен возможный срок отмены запретов на вывоз дизтоплива

      «Мы не хотим независимой России» Бравший интервью у Путина американский режиссер высказался о планах США

      Россиянина приговорили к четырем годам за посредничество во взяточничестве

      В «Ростехе» рассказали о преимуществах системы «Торнадо-С»

      Польские фермеры присоединятся к протесту дальнобойщиков на границе с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости