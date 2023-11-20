Американский хоккеист сбежал из европейского клуба в Россию

Американец Митчелл Миллер покинул словацкий «Липтовски-Микулаш» ради «Ак Барса»

Американский хоккеист Митчелл Миллер сбежал из словацкого «Липтовски-Микулаш» ради выступления в России. Об этом сообщается в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) европейского клуба.

В команде рассказали, что Миллер получил предложение от казанского клуба «Ак Барс». «Он решил воспользоваться этим шансом. Его просьба покинуть наш клуб была удовлетворена, так что он будет играть в одной из лучших хоккейных лиг мира», — отмечается в заявлении.

21-летний Миллер пополнил состав «Липтовски-Микулаш» в августе 2023 года. В текущем сезоне он забросил шесть шайб и отдал 23 передачи в 19 матчах.

Сезон-2022/2023 Миллер пропускал. В ноябре 2022 года он подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинс», однако через два дня соглашение было расторгнуто.

В 2020-м Миллер был задрафтован «Аризоной Койотис», но команда отказалась от прав на него. Причиной послужил тот факт, что хоккеист в школе издевался над темнокожим инвалидом.