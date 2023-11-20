Американцы изменили свое отношение к русским и палестинцам

YouGov: американцы лучше относятся к палестинцам, чем к русским

Американцы стали лучше относиться к палестинцам, но хуже к русским. К такому выводу по итогу опроса пришла международная аналитическая группа YouGov.

Сообщается, что американцам повторно задали вопросы из опроса 2010 года, чтобы изучить, как общественное мнение по израильско-палестинскому конфликту изменилось за прошедшие годы. Результаты опроса показали, что восприятие палестинского народа изменилось в позитивную сторону, однако поддержка палестинского государства сократилась, а во всем мире наблюдается меньше симпатий к позиции Палестины.

Исследование также зафиксировало, что отношение респондентов в США к палестинцам улучшилось, поскольку разрыв между теми, кто рассматривает их роль в мире как негативную и как позитивную, значительно сократился. В свою очередь, Россия опустилась в рейтинге американцев ниже Северной Кореи, радикального палестинского движения «Хамас» и радикального ливанского движения «Хезболла», показав самый значительный рост негатива за исследуемый период.

Ранее опрос американцев показал, что все меньше людей поддерживают отправку финансовой помощи Киеву. Отмечается, что снижение происходит в основном среди сторонников Республиканской партии, однако и некоторые республиканцы изменили свою точку зрения.