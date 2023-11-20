Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:28, 20 ноября 2023Экономика

Биткоин в Аргентине подскочил на избрании президентом «экономиста с бензопилой»

Биткоин в Аргентине приблизился к рекорду после избрания президентом Милея

Фото: Unsplash

В ходе торгов на криптовалютной бирже CoinGecko 20 ноября курс биткоина к аргентинскому песо приблизился к историческому максимуму. Самая популярная криптовалюта в мире на максимуме достигала отметки 13,23 миллиона песо (абсолютный рекорд составляет 13,37 миллиона песо), подскочив за день на 2,6 процента, свидетельствуют данные площадки.

Курс резко вырос после появления новостей об избрании президентом страны «экономиста с бензопилой» Хавьера Милея, который является сторонником биткоина. После объявления результатов выборов криптовалюта поднялась в цене с 13 миллионов песо за монету до 13,2 миллиона.

Bitcoin от TradingView

Крайне правый политик Хавьер Милей от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» победил во втором туре выборов президента, набрав 55,72 процента голосов. Милея отличает крайний популизм, он выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля.

Кроме того, новый лидер Аргентины выступает против вступления страны в БРИКС. Политик намерен сильно урезать расходы бюджета. Кроме того, он грозился разогнать Центробанк страны для обуздания стремительно ускоряющейся инфляции.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан высокопоставленный чиновник Минприроды. Он курировал заповедные земли России

      Российские власти собрались помочь нефтяным компаниям с ремонтом заводов

      Американцы изменили свое отношение к русским и палестинцам

      В СВР рассказали о советах США Киеву по вопросу призывного возраста

      В России создадут новые пуленепробиваемые стекла для броневиков

      Въехавшего в толпу людей на машине россиянина поместили под стражу

      Биткоин в Аргентине подскочил на избрании президентом «экономиста с бензопилой»

      Известный российский актер назвал лучший город Земли

      Путин выразил соболезнования родным и близким Тулеева

      Иностранные банки стали блокировать платежи «АвтоВАЗа» из-за санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости