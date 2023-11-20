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19:25, 20 ноября 2023Забота о себе

Блогерша отравилась угарным газом из-за безобидной привычки

Блогерша Эми Мур зажгла ароматические свечи и отравилась угарным газом

Фото: Dimitri Karastelev / Unsplash

Блогерша Эми Мур зажгла сразу пять свечей и оказалась в больнице из-за отравления угарным газом. О потенциальной опасности безобидной на первый взгляд привычки она предупредила на своей странице в TikTok, пишет издание New York Post.

Девушка рассказала, что хотела создать уютную атмосферу в комнате, поэтому зажгла разом пять ароматических свечей, которые горели десять часов подряд. Отправившись вечером в постель, она почувствовала недомогание и странные физические ощущения. «Мне казалось, что мое тело падает, как будто мое сознание разделилось надвое», — вспомнила Мур. Кроме того, по ее словам, она ощущала симптомы обезвоживания, одышку, боль в груди и головокружение. Также у нее было спутанное сознание и двоилось в глазах.

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Мур разбудила родителей и попросила отвезти ее в больницу. После обследования медики установили, что девушка отравилась угарным газом от декоративных свечей. «Меня на несколько часов подключили к кислородному аппарату, и симптомы прошли. Сейчас со мной все хорошо», — рассказала блогерша. В заключение она предупредила, что опасность для здоровья могут представлять даже обычные предметы, которые продаются в каждом магазине.

Ранее врач Амир Хан предупредил, что ароматические свечи и палочки вредны для здоровья сердца и легких, так как при горении выделяют токсичные частицы. Он посоветовал зажигать их в просторных и проветриваемых помещениях.

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      Екатерина Улитина
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