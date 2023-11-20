Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
В трех аэропортах Москвы в понедельник, 20 ноября, задержали и отменили 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».
В Шереметьево три самолета вылетели не по графику. Во Внуково шесть отправлений состоялись позже запланированного, еще три были отменены. При этом в аэропорту Домодедово произошел сбой более десятка рейсов: восемь вылетов задержаны, а четыре — отменены.
Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причинах массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных аэропортах также не сообщается.
Ранее самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в город Измир без пилота и 30 пассажиров. Изначально отправление отложили на три часа, но ближе к времени вылета информация о регистрации на рейс так и не появилась. Пассажиры проверили данные о полете в приложении и выяснили, что борт улетел без них.