Ростовский зоопарк показал пятимесячного ленивого верблюжонка Емельяна

Зоопарк в Ростове-на-Дону показал пятимесячного ленивого верблюжонка Емельяна, родившегося в семье верблюдов Майи и Шакито. Видеозапись с животным опубликована на странице учреждения во «ВКонтакте».

«Назвали его Емельяном и неспроста! Когда он родился, то много лежал. Посетители зоопарка даже беспокоились — "Почему верблюжонок не встает?" А он просто ленился», — рассказали в зоопарке.

У Емельяна были проблемы с кожным покровом, но когда верблюжонок подрос, это прошло — сейчас он полностью оброс и гуляет с мамой в просторном вольере.

Ранее сообщалось, что у редких черных ягуаров Багиры и Атау в зоопарке Удмуртии родилась дочь. Самку назвали Найта — ночь. Ее пока выкармливают сотрудники зоопарка, потому что у мамы не оказалось молока. Найта питается как положено и набирает вес, мать тоже чувствует себя хорошо.