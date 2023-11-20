Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:25, 20 ноября 2023Моя страна

Ростовский зоопарк показал пятимесячного ленивого верблюжонка

Ростовский зоопарк показал пятимесячного ленивого верблюжонка Емельяна

Зоопарк в Ростове-на-Дону показал пятимесячного ленивого верблюжонка Емельяна, родившегося в семье верблюдов Майи и Шакито. Видеозапись с животным опубликована на странице учреждения во «ВКонтакте».

«Назвали его Емельяном и неспроста! Когда он родился, то много лежал. Посетители зоопарка даже беспокоились — "Почему верблюжонок не встает?" А он просто ленился», — рассказали в зоопарке.

У Емельяна были проблемы с кожным покровом, но когда верблюжонок подрос, это прошло — сейчас он полностью оброс и гуляет с мамой в просторном вольере.

Ранее сообщалось, что у редких черных ягуаров Багиры и Атау в зоопарке Удмуртии родилась дочь. Самку назвали Найта — ночь. Ее пока выкармливают сотрудники зоопарка, потому что у мамы не оказалось молока. Найта питается как положено и набирает вес, мать тоже чувствует себя хорошо.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Истомин
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан высокопоставленный чиновник Минприроды. Он курировал заповедные земли России

      Российские власти собрались помочь нефтяным компаниям с ремонтом заводов

      Американцы изменили свое отношение к русским и палестинцам

      В СВР рассказали о советах США Киеву по вопросу призывного возраста

      В России создадут новые пуленепробиваемые стекла для броневиков

      Въехавшего в толпу людей на машине россиянина поместили под стражу

      Биткоин в Аргентине подскочил на избрании президентом «экономиста с бензопилой»

      Известный российский актер назвал лучший город Земли

      Путин выразил соболезнования родным и близким Тулеева

      Иностранные банки стали блокировать платежи «АвтоВАЗа» из-за санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости