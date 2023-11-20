На Украине люди в военной форме захватили монастырь УПЦ

В Черкассах более 100 человек в военной форме захватили монастырь УПЦ

В Черкассах люди в военной форме захватили монастырь Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Черкасская епархия в Telegram-канале.

Утром 20 ноября на территорию монастыря зашли более 100 человек, в том числе в военной форме. Они стали избивать прихожан, отнимать у них телефоны и разбивать их, препятствуя съемке. Полиция приехала на место, но не предпринимала никаких действий, утверждают в епархии.

Захватчики, представившиеся членами Нацкорпуса, сломали челюсть священнику, всего сообщается о четырех пострадавших. Их доставили в больницу, однако после этого захватчики заблокировали входы в нее, не пуская в помещение даже врачей.

«Сам монастырь захвачен, братия вместе с наместником выселены из обители», — добавили в епархии.

В этом году произошло уже несколько случаев фактического захвата монастырей и храмов УПЦ. Так, летом члены Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической УПЦ в селе Белогородка Киевской области, а также Преображенский кафедральный собор в городе Белая Церковь.