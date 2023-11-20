Девушка сделала ДНК-тест и узнала неожиданную правду об отце

29-летняя пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она сделала ДНК-тест и узнала неожиданную правду об отце.

Автор поста написала, что всю жизнь думала, что мужчина, который вырастил ее, не был ее биологическим отцом. «Считалось, что я родилась в результате измены моей матери. У меня светлые волосы, веснушки и голубые глаза, я сильно отличалась от своего темного отца», — отметила она. При этом, по словам героини истории, мужчина все равно решил воспитывать ее как родную дочь и отказался проходить тест на отцовство.

Девушка рассказала, что недавно ради интереса решила сделать ДНК-тест. «Выяснилось, что отец — мой биологический родитель», — поделилась она результатами теста.

Героиня истории добавила, что ее отец не хотел знать результаты, но за ужином она показала ДНК-тест сестре. «Отец никак не отреагировал, но когда я уезжала в ту ночь, он очень крепко меня обнял», — призналась она.

Рассказчица отметила, что ее отец также воспитывал первую дочь ее матери как родную. «Отец встретил мою мать, когда сестре было два года, и сказал, что хочет растить детей вместе. Они поженились, и он удочерил ее спустя несколько месяцев после моего рождения», — пояснила она.

По словам девушки, ее отец также тепло относился к ее старшей сестре, поэтому она не знала о том, что она не родная дочь отцу до подросткового возраста. «Мои родители были вместе 14 лет, и сегодня остаются очень близкими друзьями», — заключила она.

«Я даже не могу представить, как это было круто узнать такое!» — написал один из пользователей в комментариях под историей автора. Многие также отметили, что иногда генетика может быть непредсказуема и люди могут внешне сильно отличаться от своих биологических родителей.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как сделала ДНК-тест своей восьмилетней дочери и очень удивилась результатам.