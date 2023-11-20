Известный российский телеведущий рассказал о любимой передаче Брежнева

Актер Долинский: Брежнев любил смотреть передачу «Кабачок "13 стульев"»

Известный российский актер и телеведущий Владимир Долинский раскрыл историю создания советской юмористической передачи «Кабачок "13 стульев"», которую любил смотреть генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Его слова приводит издание aif.ru.

Долинский рассказал, что передачу «Кабачок "13 стульев"» придумал сценарист Анатолий Корешков. По его словам, в эфире программе артисты показывали миниатюры, взятые из юмористических журналов стран социалистического содружества, в частности Польши, Чехии, Румынии и Болгарии.

Актер добавил, что сначала у передачи не было названия. «Объявили конкурс [на лучшее название программы], победитель должен был получить ящик пива. (...) В итоге ящик нам и достался. Название придумали по аналогии с романом "12 стульев". Якобы предложила его некая Мария Ивановна, которой на самом деле не существовало», — вспомнил Долинский.

Юмористическая телепередача «Кабачок "13 стульев"» выходила на Центральном телевидении СССР с 1966 по 1980 год. Местом действия была студия, стилизованная под польское кафе. В первых выпусках передачи актеры постоянно менялись, пока не появился постоянный состав, в который вошел в том числе и Долинский. Он играл роль пана Пепичека.

Долинский — заслуженный артист России. Он известен по таким фильмам, как «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо». Актер вел передачи «Книжный магазин» на НТВ, «Я знаю все!» на ТВ-6 и «Большое кулинарное путешествие» на Первом канале.