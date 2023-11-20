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14:54, 20 ноября 2023Экономика

Назван срок начала серийного выпуска электрической Lada

«АвтоВАЗ»: серийный выпуск электрической Lada Largus начнется в 2024 году

Кадр: «НА ЗАВОДЕ» / YouTube

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» планирует запустить серийное производство электрокара Lada Largus в первой половине 2024 года. Такой срок назвал глава компании Максим Соколов, пишет РИА Новости.

Выпускать автомобиль будут на заводе в Ижевске. Как ранее отмечал президент концерна, модель является единственным высоколокализованным электромобилем в стране, остальные же проекты в этой сфере связаны с крупноузловой сборкой.

В начале следующего года на площадке также будет возобновлен выпуск Largus с двигателем внутреннего сгорания, который был остановлен в августе, добавил Соколов. «АвтоВАЗ» объявил о прекращении производства на площадке в Тольятти, выпустив 635 автомобилей в августе. Решение перенести производство на предприятии объяснили желанием максимально загрузить предприятие в Тольятти, где будут производить Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta.

После начала боевых действий на Украине производство Lada Largus несколько раз останавливалось — компании не хватало комплектующих, идущих в основном из-за рубежа. До остановки в августе выпуск автомобиля возобновлялся в июле, тогда было произведено 1800 машин.

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      Мария Грушко
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