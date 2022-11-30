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18:12, 30 ноября 2022Экономика

«АвтоВАЗ» раскрыл планы выпуска электрической Lada Largus

Глава «АвтоВАЗа» заявил о планах концерна возобновить производство Lada Largus в 2023-м

Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 году, заявил президент компании Максим Соколов. Его слова приводит РИА Новости.

При этом автомобиль может появиться на рынке не только в классической версии — с двигателем внутреннего сгорания, но и с электрической силовой установкой, раскрыл информацию Соколов. Глава компании заявил, что первые прототипы электрической Lada уже существуют, а в следующем году концерн планирует выпустить первую партию отечественных электромобилей. По его словам, эта модель является единственным высоколокализованным электромобилем в стране, остальные же проекты в этой сфере связаны с крупноузловой сборкой.

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После начала военных действий на Украине, которые повлекли за собой многочисленные санкции против России и сбои в цепочках поставок, производство Lada Largus несколько раз останавливалось — компании не хватало комплектующих, идущих в основном из-за рубежа. Последний раз выпуск автомобиля возобновлялся в июле, тогда было произведено 1800 машин.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» продает автомобили в России дороже, чем в Казахстане. Речь идет о моделях Lada Granta, Lada Niva Travel, Niva Legend и Lada Vesta. Компания объяснила, что поставляет в Казахстан автомобили, которые были произведены до первого квартала текущего года, а они были выпущены при другом курсе валюты и при другой, более низкой стоимости комплектущих.

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Мария Грушко
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