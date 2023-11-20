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04:49, 20 ноября 2023Мир

ХАМАС выразил готовность освободить 50 заложников

WSJ: ХАМАС готов освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Палестинская группировка ХАМАС пообещала освободить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, переговоры об освобождении заложников ведутся при посредничестве США, Египта и Катара. Уточняется, что по одному из сценариев сделки, в первый день перемирия ХАМАС освободит 50 женщин и детей, после заложников будут выпускать по десять человек каждый день.

Как отмечают источники, ХАМАС гарантирует, что матери не будут разлучаться со своими детьми. Часть заложников хотят доставить на КПП «Рафах».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не может предсказать сроки вызволения новых заложников из сектора Газа.

18 ноября сообщалось, что Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». По данным Yedioth Ahronoth, Израиль потребовал, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми

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      Юлия Мискевич
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