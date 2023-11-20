Наличие пузыря на рынке ипотеки в России оценили

Эксперт Емельянов: при ставках под 20 % потянуть ипотечные платежи будет сложно

Практически никто не сможет потянуть платежи при ставках под 20 процентов годовых по ипотеке на вторичное жилье, убеждены эксперты рынка. Наличие пузыря на рынке ипотеки они оценили в разговоре с «Известиями».

Представитель Центробанка рассказал, что из-за разницы ставок по льготной и рыночной ипотеке граждане предпочитают брать жилищный кредит на квартиры в новостройках. За счет этого дисбаланс между ценами на «первичку» и «вторичку» лишь усиливается: к 1 октября 2023 года он достиг 42 процентов, хотя до массового запуска государственных программ не превышал 10 процентов. В регуляторе считают, что для того чтобы разница между стоимостью жилья в первичном и вторичном сегментах уменьшилась, нужно ужесточать условия по льготным программам. В качестве облегчения этой проблемы ЦБ предложил правительству повысить минимальный первый взнос для кредитов с господдержкой, а в перспективе и вовсе отказаться от широкого формата льготных ипотечных программ в пользу адресного.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, чем дольше ставки держатся на высоком уровне, тем сильнее будет сжиматься интерес к готовым квартирам. В то же время будет расти разрыв с рынком новостроек, удерживающим цены за счет субсидий из бюджета, выдаваемых через льготную ипотеку — однако и там насыщение спроса уже давно произошло.

«Спрос и предложение балансируют примерно на одних и тех же ценах уже больше года. Вся эта конструкция может обрушиться в любой момент. Застройщики начнут скидывать цены, распродавая накопленные запасы жилья, например чтобы расплатиться по собственным долгам. Это потянет весь рынок вниз», — предположил специалист.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян отметил, что рост ставок будет охлаждать продолжающееся увеличение стоимости жилья, но при этом ожидать значительного падения цен вряд ли стоит — наиболее вероятны их некоторая заморозка и стабилизация.

Согласно мнению эксперта рынка недвижимости Алексея Кричевского, если ипотечные ставки поднимутся под 20 процентов годовых, потянуть платежи большинству заемщиков будет сложно. Помимо этого, аренда такого жилья будет вдвое-втрое дешевле ежемесячных платежей по кредиту. В связи с этим у собственников «вторички» не останется других вариантов, кроме как снижать цены. Он предрек падение стоимости готовых квартир до 10 процентов без учета торга или скидок.

В ноябре стало известно, что в России предрекли бум сделок с обменом жилья в 2024-м.