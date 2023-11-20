ЛДПР захотела провести предвыборный съезд в Чечне

«Ведомости»: лидер ЛДПР Слуцкий захотел провести предвыборный съезд в Грозном

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий захотел провести предвыборный съезд в чеченском Грозном. Об этом рассказали «Ведомостям» три источника в региональных отделениях партии.

Как указали собеседники издания, о своем намерении Слуцкий объявил высшему совету ЛДПР еще 13 ноября.

Один из источников в партии счел подобное предложение лидера партии неожиданным пиар-ходом. Также он обратил внимание, что до конца не ясно, как отнесется к такому мероприятию глава Чечни Рамзан Кадыров. В связи с этим собеседник пояснил, что инициативу Слуцкого следует оценивать скорее как предложение, а не принятое решение.

Осенью 2022 года ЛДПР сообщила, что «воссоздает» региональное отделение в Чечне, хотя отделение формально работало и до этого момента. В декабре того же года состоялась конференция регионального отделения партии, где был избран координационный совет и его руководитель. Отделение доверили возглавить «президенту Академии наук Чеченской республики» Джамбулату Умарову.

Слуцкий тогда поблагодарил главу Чечни за поддержку в этом вопросе. Кроме того, лидер ЛДПР называл республику вторым домом.

Ранее Слуцкий отверг обвинения в том, что он пытается убрать из Госдумы члена партии Василия Власова, которого считают одним из любимых депутатов основателя партии либерал-демократов Владимира Жириновского.