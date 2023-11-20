Лоза прокомментировал отъезд Галкина фразой «баба с возу — кобыле легче»

Юрий Лоза заявил, что не собирается обсуждать поведение Максима Галкина

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал отъезд юмориста Максима Галкина (признан Минюстом иноагентом) в Израиль. Его слова приводит газета «Аргументы и факты».

«Знаете, есть такая русская пословица: баба с возу — кобыле легче. Все! Уехал и уехал. Поведение Максима Галкина я вообще не считаю нужным обсуждать: мне вообще не интересно, что думает и говорит этот израильтянин. Галкин переехал в Израиль. Другой человек в Китае живет. И что, про каждого я буду сейчас говорить, что ли?!» — сказал автор песни «Плот».

Ранее Аллу Пугачеву и Максима Галкина заметили на Кипре. На снимках пара держится за руки, гуляя по Лимасолу.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию в марте после начала специальной военной операции. 2 ноября Пугачева вернулась в Москву. Она приехала без мужа, побывала в своем доме в Подмосковье и записала несколько песен. Спустя несколько дней певица покинула страну.