МИД обвинил ООН в проукраинской позиции

В МИД заявили, что проукраинская позиция помешала ООН осудить Киев

Проукраинская позиция помешала ООН осудить действия Киева. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Его цитирует РИА Новости.

«Длительное игнорирование ООНовскими структурами вопиющих и антигуманных преступных деяний киевского режима связано еще и с тем, что руководство Всемирной организации после начала СВО однозначно заняло проукраинскую позицию», — сказал представитель российского МИД.

Как указал дипломат, по этой причине руководство ООН отказывается осуждать «украинские националистические формирования за творимые ими преступления».

Ранее Гатилов обвинил организацию в игнорировании преступлений Вооруженных сил Украины. По его словам, российская сторона на регулярной основе предоставляет ООН соответствующие материалы, однако не получает реакции и объективной оценки.