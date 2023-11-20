Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:31, 20 ноября 2023Мир

МИД обвинил ООН в проукраинской позиции

В МИД заявили, что проукраинская позиция помешала ООН осудить Киев

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Проукраинская позиция помешала ООН осудить действия Киева. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Его цитирует РИА Новости.

«Длительное игнорирование ООНовскими структурами вопиющих и антигуманных преступных деяний киевского режима связано еще и с тем, что руководство Всемирной организации после начала СВО однозначно заняло проукраинскую позицию», — сказал представитель российского МИД.

Как указал дипломат, по этой причине руководство ООН отказывается осуждать «украинские националистические формирования за творимые ими преступления».

Ранее Гатилов обвинил организацию в игнорировании преступлений Вооруженных сил Украины. По его словам, российская сторона на регулярной основе предоставляет ООН соответствующие материалы, однако не получает реакции и объективной оценки.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Каждый день будут какие-то сюрпризы» Зеленский высказался о сроках завершения конфликта на Украине

      В ОКР ответили выступившим против Игр дружбы WADA и МОК

      Кадыров позвал Путина в Чечню

      Заявившего об изнасиловании женщиной с топором россиянина увезли в полицию

      Дерипаска назвал условие конца экономики США

      Назван срок снижения ипотечных ставок

      Советника губернатора обвинили в раскрытии позиций российских войск в зоне СВО

      МИД обвинил ООН в проукраинской позиции

      ФСБ поймала обманувших детского омбудсмена Ингушетии на 200 тысяч рублей

      Блогерша отравилась угарным газом из-за безобидной привычки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости