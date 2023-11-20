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13:38, 20 ноября 2023Наука и техника

Микропластик в организме привел к болезни Паркинсона и деменции

Science Advances: микропластик в организме увеличивает риск болезни Паркинсона

Фото: Arne Dedert / DPA / Globallookpress.com

Ученые из Медицинской школы Университета Дьюка обнаружили, что скопления микропластика в организме могут привести к болезни Паркинсона и некоторым типам деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Неправильно утилизированные пластмассы превращаются в очень мелкие частицы, которые затем накапливаются в воде, продуктах питания, а также в крови людей и животных. Теперь специалисты показали, что проникновение микро- и нанопластиков может увеличивать риск развития болезни Паркинсона.

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На трех различных моделях (в пробирках, культивируемых нервных клетках и на мышах с болезнью Паркинсона) авторы показали, что наночастицы полистирола способствуют накоплению белка альфа-синуклеина, связанного с заболеванием. Полистирол обычно используется в одноразовых стаканчиках и пластиковых столовых приборах.

В августе сотрудники Род-Айлендского университета выявили, что скопление микропластика в мозге привело к изменению поведения у животных, особенно у пожилых.

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      Елена Апазиди
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